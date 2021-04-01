Трамп создает свою социальную сеть в ответ на цензуру

Вашингтон, 1 апреля. Бывший президент США Дональд Трамп хочет вернуть себе возможность выступать через соцсети. Об этом сообщили источники телеканала Fox News.

Бывший президент и его команда продвинулись вперед в своих планах создать собственную интернет-платформу. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает телеканал Fox News.

«Мы движемся вперед. И президент Трамп так или иначе вернет себе свой голос. Они не торопят время, чтобы сделать это правильно», — сказал один из источников.

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и YouTube навсегда запретили Трампу доступ к его аккаунтам после январских беспорядков в Капитолии, в связи с чем появились сообщения о том, что бывший американский лидер хочет создать свою платформу, через которую он сможет вести свою деятельность. Возможно, последней каплей терпения Трампа стало то, что Facebook удалил видео, на котором глава республиканцев давал интервью своей невестке и журналистке Fox News Ларе Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп планирует снова баллотироваться в президенты из-за «обязанности перед страной».