Бензовоз с 20 кубометрами топлива перевернулся на Сахалине

Южно-Сахалинск, 1 апреля. Власти Сахалинской области сообщили об угрозе разлива нефтепродуктов после опрокидывания бензовоза.

Инцидент произошел на 61 километре трассы Углегорск - аэропорт Шахтерск – Бошняково. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«По предварительным данным, в автомобиле около 20 кубов топлива. Возможна его утечка», – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, на место происшествия выдвинулся эксперт сахалинского минэкологии для оценки произошедшего. Также туда направились и сотрудники организации, которая занимается ликвидацией нефтеразливов. По данным МЧС, пострадавших в ДТП нет, а проезд по трассе не нарушен. Угрозы попадания дизтоплива на водные объекты нет.

Ранее стало известно, что в Петербурге иномарка на полном ходу протаранила ограждение на набережной. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и влетел в разделительный отбойник.