Кипр начал принимать российских туристов

Никосия, 1 апреля. Кипр открыл границы для всех видов пассажиров из России, включая туристов, однако они все еще рискуют попасть под коронавирусные ограничения врачей острова.

Всем прибывающим нужно сдать два теста на коронавирус, чтобы не попасть на карантин, сообщает ТАСС.

ПЦР-тест нужно получить не ранее, чем за 72 часа до вылета, а сертификат о пройденной процедуре должен быть на английском языке. Также пассажиры должны заполнить визу и сдать ее. На острове туристам придется пройти второй тест на коронавирус, который они должны оплачивать из своего кармана. Стоимость — 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса. Результаты теста придут пассажирам при помощи СМС-оповещения.

Недавно Украина прекратила сотрудничество с Россией в сфере туризма. Для этого страна вышла из соглашения 1999 года.