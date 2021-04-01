Лев Лещенко рассказал о состоянии модельера Зайцева на скандальном дне рождения

Москва, 1 апреля. Прославленный модельер Вячеслав Зайцев во время празднования своего 83-летия «был в забытьи», заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Зайцев 2 марта праздновал день рождения в ресторане «Яръ» в Москве. Позднее выяснилось, что посетить пышную вечеринку и оказаться за столом с Аллой Пугачевой и другими российскими звездами можно было, лишь купив билет за 15 тыс. рублей. Сын модельера Егор Зайцев сообщил «Лайфу», что виновниками скандала являются Вадим и Алмаз Хусаиновы, организовавшие вечеринку.

«День рождения — это позор семьи. Пугачеву и Галкина продали, вот это как раз правда. <…> Алла Борисовна уважает папу, поэтому пришла. А для Хусаиновых это бизнес. Никто из звезд не связывался со мной, все поняли. Папу подставили», — заявил Егор.

Комментируя скандал в беседе с РЕН ТВ, Лещенко подчеркнул, что Алла Пугачева, Максим Галкин и другие звезды пришли просто поздравить модельера, бескорыстно. О том, что на праздник продавали билеты они не знали.

«Оказывается, там организаторы какие-то билеты продавали. Но, с другой стороны, там был показ мод, и они таким образом собирали людей, чтобы его провести», — добавил певец.

По его словам, сам Зайцев был на празднике не в самом хорошем состоянии.

«Он был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком полузабытии находится, и было удивительно, что они его привели. Ну, мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ», — подчеркнул Лещенко.

Вячеслав Зайцев последние несколько лет крайне редко появляется на телевидении и модных показах. У дизайнера серьезные проблемы со здоровьем: он передвигается в инвалидном кресле, а его речь стала почти неразборчивой. По словам Егора, в доме отца поселилась семья мошенников, которые пытаются нажиться на беспомощном состоянии Зайцева.