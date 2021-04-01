Диетолог Стародубова назвала вредными несбалансированные диеты

Москва, 1 апреля. Несбалансированные диеты могут быть опасны тем, что снижают иммунитет и устойчивость к заболеваниям.

Все модные диеты, экстремальное похудение и голодовки могут быть опасны. Нормализации массы тела поспособствует здоровое оптимальное питание и умеренная физическая нагрузка. Медленное похудение при ожирении полезнее для здоровья. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова РИА Новости.

«Мы предостерегаем от экстремального похудения, не нужно голодать, не нужно резко ограничивать питание и следовать «модным» диетам - это вредно. Несбалансированные диеты могут, прежде всего, снизить иммунитет и устойчивость к заболеваниям», — сказала диетолог.

Ранее Стародубова посоветовала отказаться от доставки готовой еды. Приготовление пищи в домашних условиях позволит контролировать количество соли и состав блюда, что поможет сбалансировать рацион.