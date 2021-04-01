Российские ученые нашли в грибах уничтожающие коронавирус соединения

Челябинск, 1 апреля. Грибы рода Aspergillus имеют в составе соединения, которые могут блокировать размножение и жизнедеятельность SARS-CoV-2.

Препарат на основе этих веществ будет обладать высокой противовирусной эффективностью, но будет не таким токсичным, как уже имеющиеся в мире лекарства, уверены ученые из Южно-Уральского государственного университета в сотрудничестве зарубежными коллегами по данным «Известий».

Теперь открытие нужно проверить экспериментально на культурах ферментов. В Университете Пернамбуку рассмотрят влияние концентрированных веществ на инфицированных животных.

Недавно депутат Госдумы Евгений Онищенко рассказал, зачем в России создали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Разработка Россельхознадзора необходима, поскольку коронавирус является зооантропонозной инфекцией.