Эндокринолог Павлова рассказала о заблуждении, которое мешает похудеть

Москва, 1 апреля. Врач клиники МГУ, эндокринолог Зухра Павлова рассказала о популярных заблуждениях о питании, которые мешают человеку похудеть.

В первую очередь, не следует увлекаться продуктами с так называемой отрицательной калорийностью. К ним относят сельдерей, шпинат, грейпфрут, капуста, огурцы, морская капуста, кабачки, лук, морковь и так далее. Их коварство заключается в том, что такие продукты едят килограммами, из-за чего растягивается желудок, а для утоления голода люди впоследствии стабильно переедают, предупредила врач в беседе с KP.Ru.

Чтобы овощи помогали похудеть, врач рекомендует добавлять что-нибудь белковое в каждый прием пищи. Этим могут быть кусочек мяса, творог или яйцо. Увеличивать размер порций не следует, как и пить много воды, поскольку организм при недостатке жидкости начнет вытягивать воду из клеток и сосудов. Есть на ночь овощи с отрицательной калорийностью нельзя, так как они долго перевариваются, отмечает эндокринолог.

Кроме того, Павлова рекомендовала не пить на ночь кефир и не использовать для перекуса фрукты. Последние нужно есть в качестве десерта сразу после основного приема пищи.

Также специалист посоветовал сделать биоимпедансометрию, которая поможет определить, сколько мышц, костей и жира в теле. Анализ крови на глюкозу и инсулин укажет на возможную проблему с реакцией организма на инсулин, что тоже бывает связано со сложностью похудеть.

Ранее доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург заявил, что процесс сброса лишнего веса человек должен начинать «с головы». Также специалист указал на различие в образе жизни худого и полного человека. Первый, как считает Гинзбург, подвижнее и имеет структурированную жизнь.