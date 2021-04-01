Прием заявлений на перерасчет выплат на детей начинается в России

Москва, 1 апреля. Прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей от трех до семи лет начинается в России.

Президент РФ Владимир Путин в марте подписал указ о ранжировании субсидии согласно среднедушевому доходу семьи. Если показатель не превышает размер прожиточного минимума на душу населения после назначения пособия в половину установленного в регионе прожиточного минимума ребенка, величина выплаты составит 75% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Если этого не хватает, чтобы среднедушевой доход семьи достиг величины прожиточного минимума, выплата составит 10% прожиточного минимума ребенка по региону.

Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от трех до семи лет. Учитываться теперь будут доходы, движимое и недвижимое имущество семьи, а также размещенные в банковских вкладах сбережения. Семья может получить выплату и владеть жилым домом, земельным участком, квартирой, дачей, гаражом, мотоциклом, автомобилем, трактором и лодкой.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк дал прогноз по росту экономики России и ее социологическим показателям на ближайшие три года. Потенциальное уменьшение доли бедных людей связывают с предполагаемым ростом экономики.