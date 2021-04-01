Звездный адвокат оценил итоги экспертизы по делу о смерти Легкоступовой

Москва, 1 апреля. Экспертиза по делу о смерти певицы Валентины Легкоступовой попала в СМИ незаконно, а ее выводы весьма сомнительны, заявил адвокат Анетты Бриль, дочери исполнительницы, Сергей Жорин.

В СМИ ранее попали результаты комплексной экспертизы о причинах смерти певицы. Согласно документу, Легкоступова скончалась от «полиорганной недостаточности», вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем», и травмы головы. Каких-либо признаков насилия эксперты не обнаружили.

Жорин в беседе с порталом Teleprogramma.pro выразил мнение, что появление в СМИ результатов экспертизы выглядит странно. Материалы вызывают сомнения в объективности.

«Мы не можем утверждать, что экспертиза оказалась у журналистов в полном объеме. Если же это так, то это нарушение закона. И не потому что это какая-то закрытая проверка, а потому что в экспертизе описывается как характер травм, так заболевания», — добавил юрист.

По его словам, данные о злоупотреблении алкоголем «вообще не соответствует действительности», а раскрытие подобной информации без согласия родственников вовсе является незаконным.

Жорин уточнил, что экспертизу, о которой сообщили СМИ, следователи назначили после эфира Первого канала, в рамках которого вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что певица получила травму головы, когда врачи выносили ее на мягких носилках и били головой о ступеньки.

Абсурдность подобных заявлений была всем понятна, но на всякий случай была назначена дополнительная экспертиза. В ней значились очень конкретные вопросы: могли ли врачи совершить некие действия, которые бы повлекли за собой смерть Легкоступовой.

«Я могу предполагать, что эксперты, испугавшись того, что их коллег привлекут к ответственности, «на всякий случай» написали вот такое заключение. Мягко говоря, эта экспертиза крайне странная. Мы сейчас заказали у специалистов дополнительное исследование, чтобы они смогли дать свою оценку. Будем ждать результаты», — резюмировал адвокат.

Ранее певица Наталья Штурм в беседе с ФАН опровергла выводы медиков о том, что Легкоступова много лет злоупотребляла алкоголем. Знаменитость не исключила, что певица действительно могла начать пить под влияние Фирсова. Более того, она продолжает верить в то, что именно вдовец виновен в смерти исполнительницы.