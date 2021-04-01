Академик РАН усомнился в окончании пандемии в 2021 году

Москва, 1 апреля. Летом 2021 года может наступить снижение заболеваемости, но окончания пандемии в текущем году ожидать не стоит.

В летний период человечество может вздохнуть свободнее, поскольку коронавирус имеет сезонный характер, объяснил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с РИА Новости.

«Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но, я думаю, что не в этом году, хотя окончание ее объявит ВОЗ. Однако коронавирус имеет сезонный характер, этому очень много доказательств», — сообщил специалист.

Пока что количество случаев заболевания скорее растет, чем убывает. Не наблюдается снижения заболеваемости в Европе. Все еще плохо понятно для специалистов положение дел в Африке и Азии, где тестирование не носит повсеместный характер.

Недавно работающим пенсионерам России позволили продлить больничный во время пандемии до 1 мая. Такая мера касается тех сотрудников, которые не перешли на удаленку, не вышли в отпуск и нуждаются в самоизоляции.