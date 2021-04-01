Финансист Ферапонтов рассказал, какие долларовые купюры покупать опасно

Москва, 1 апреля. Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов посоветовал обменивать валюту в кассах банка, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков.

Финансист отметил, что для проверки на оригинальность банкнот правила «в принципе одинаковые» для долларов, евро, юаней, рублей и других валют.

«Наиболее удобный способ — безналичная конвертация валюты, ведь он позволяет не зависеть от времени работы банка и не посещать офис кредитной организации для совершения операции», — рассказал агентству «Прайм» финансист.

По словам Ферапонтова, важно знать, какого номинала купюры находятся сейчас в обращении и быть внимательным к их износу. Специалист советует не обменивать средства на банкноты с высоким номиналом и не «светить» крупными деньгами.

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