Финансист назвал эффективные способы получения пассивного дохода

Москва, 1 апреля. Для получения стабильного пассивного дохода сегодня не подходят депозиты, также как и снижается инвестиционная привлекательность недвижимости, сообщил гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

В беседе с порталом «Инвест-Форсайт» эксперт уточнил, что депозиты не принесут никакого пассивного дохода, поскольку ставки по ним ниже уровня инфляции. Чтобы получить стабильный пассивный «заработок», лучше покупать акции крупнейших компаний или облигации.

Покупка криптовалюты пока все еще актуальна. Причем речь идет о самых различных активах и инструментах (стейкинг, холдинг, р2р-торговля).

«Но для стабильного и высокого дохода необходимо вкладывать, и серьезные суммы, при этом хорошо представлять себе риски инвестиций и принципы формирования доходности разных бумаг», — подчеркнул Росс-Джонсон.

Инвестиционная привлекательность недвижимости сегодня заметно снизилась из-за роста трат на содержание жилья. Прежде чем покупать квартиру для сдачи в аренду, экономист советует детально просчитать, покроет ли доход эти затраты.

Говоря о долгосрочных инвестициях, эксперт отметил, что традиционно остаются хорошими вариантами приобретение наличной валюты и монет из драгметаллов.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев ранее назвал главную ошибку неопытных инвесторов. По его словам, некоторые биржевые игроки не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами. В частности, он подчеркнул, что 30-40-летним россиянам откладывать на пенсию нужно «на рынке акций». Этим бесполезно заниматься на рынке депозитов.

Чиновник добавил, что люди не понимают при выборе акций, что они не подходят для краткосрочных целей. Глупо идти на рынок ценных бумаг тем, кто хочет отложить на летний отпуск, а не на пенсию.