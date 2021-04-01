Маленькую одинокую нерпу спасли в Приморском крае

Владивосток, 1 апреля. Детеныша нерпы, оставшегося без материнского присмотра, спасли сотрудники природоохранной организации «Тюлень» Приморского края.

Маленькое животное двигалось вдоль линии прибоя Уссурийского залива. Прохожие, заметившие детеныша, не стали предпринимать опрометчивых действий, которые могли бы испугать или навредить детенышу, и вызвали помощь.

Специалисты провели все необходимые мероприятия и забрали нерпу в питомник. Эвакуация не навредила малышу, и он вскоре начнет проходить курс реабилитационных мероприятий после трудного путешествия.

Недавно депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что в России зарегистрировали первую вакцину от COVID-19 для животных. Она необходима, поскольку вирус является зооантропонозной инфекцией. В мире нет аналогов разработке ученых Россельхознадзора.