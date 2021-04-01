Иммунолог объяснил отсутствие антител после прививки

Москва, 1 апреля. Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил отсутствие антител после прививки.

По словам специалиста, не всегда антитела появляются сразу после вакцинации, а в некоторых случаях их не выявляют из-за некорректной системы тестирования. Поэтому через две-четыре недели нужно посмотреть на динамику выработки антител еще раз. Они могут образоваться с опозданием или не появиться совсем.

«Есть данные, что в отношении инфекции SARS-CoV-2 от 10% до 20% людей не будут вырабатывать антитела. Пока что это предварительные данные», — рассказал в интервью радио Sputnik Викулов.

Специалист уточнил, что процесс и сроки выработки антител, а также характер иммунного ответа организма определяют множество факторов, которые необходимо учитывать в каждом конкретном случае.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин развенчал наиболее популярные мифы о вакцине от коронавируса. Терапевт, в том числе, опроверг распространенное мнение о том, что вакцина от коронавируса приводит к ослаблению иммунитета человека.