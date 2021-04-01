Пьяная дочь Гузеевой устроила вечер откровений

Москва, 1 апреля. Наследница Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова стала героиней нового скандала: девушка переборщила с алкоголем, о чем сбивчиво рассказала поклонникам.

Бухарова на опубликованном в блоге видео заплетающимся языком сообщает, что ей не очень хорошо после застолья.

«Кто же знал, что эту жизнь надо уметь жить… Зачем же я так напилась?!» — обращается на записи к подписчикам дочь главной телесвахи страны.

Размышления о тяготах жизни девушка сдабривала ненормативной лексикой, укутавшись в одеяло. В ролике лицо Лели, как зовут ее домашние, выглядит распухшим. Она задается риторическим вопросом, зачем же было так злоупотреблять после месяца воздержания от алкоголя. Резюмирует свою сбивчивую речь Ольга неприличным жестом.

«У меня похмелье в два часа ночи. Я ненавижу… всех!» — откровенничает на записи Бухарова.

Это уже далеко не первый раз, когда нетрезвые выходки дочери Гузеевой широко обсуждают поклонники. В феврале Бухаровой сделали операцию на ноге после пары неудачных падений в гололед. Она не стала скрывать, что падала нетрезвой, добавив при этом, что алкоголь — это зло. Из больницы девушка выходила на костылях.

В конце прошлого года Ольга рассказала своим подписчикам, что у нее были конфликты со звездной мамой из-за внешности. В 12 лет она была лысой и не признавала женственные образы, которые наоборот нравились Гузеевой. Чтобы иметь право быть фриком девочке, по словам самой Бухаровой, приходилось даже драться с матерью.

Бухарова признается, что не считает себя обязанной выглядеть «как топ-модель». Девушку тяготит процедура бритья ног и подмышек, и она не хочет слишком много думать об этом.