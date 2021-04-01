Россиянам назвали три способа мошенников взломать Wi-Fi

Москва, 1 апреля. Три варианта получения мошенниками доступа к чужой сети Wi-Fi рассказали россиянам.

Первый способ — самый безобидный, он предполагает воровство трафика. Его можно обнаружить по потерям в скорости и качестве трафика и новым устройствам в списке настроек роутера.

Во время второго пользователь полностью теряет из-за злонамеренных действий злоумышленников контроль над своим устройством. Третий метод самый опасный, рассказала менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова в беседе с «Прайм».

В случае с третьим способом мошенник делает из роутера ботнет-агент мошеннической сети, который будет создавать поток атаки, а это грозит блокировкой со стороны провайдера. Восстановить работу можно лишь при помощи перепрошивки устройства, а также введения сложного пароля. Пароль в принципе действует в этом случае как лишняя возможность для взлома опытными аферистами, отметила Михайлова. Также специалист рассказал, какие ненужные системные файлы хранятся в памяти даже только что приобретенного смартфона и как их лучше всего удалить.