Минимальная цена на сигареты вводится в России

Москва, 1 апреля. В России вводится единая цена на табачные изделия, которая составит 108 рублей.

Ранее законом было установлено два порога — максимальный предел стоимости табачной продукции, установленный производителем, и минимальный, который представлял собой 75% от максимального, информирует РИА Новости.

Такие правила помогали недобросовестным продавцам продавать сигареты со скидкой, которые на товары этой категории незаконны. Также директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев предупредил, что изменения не повлекут за собой подорожание цен на сигареты, но помогут в борьбе с нелегальной торговлей. Доля нелегального рынка табачных изделий в 2020 году превысила 11%, а ущерб для правительства составил более 85 миллиардов рублей.

По прогнозам Минфина, средняя цена за пачку в 2021 году составляет 140 рублей. Недавно нарколог рассказала, как правильно отучать ребенка от никотиновой зависимости.