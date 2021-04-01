Депутат раскритиковал идею переложить долги за ЖКУ на новых хозяев жилья

Москва, 1 апреля. Инициатива обязать новых владельцев квартиры выплачивать долги за ЖКУ от прошлых хозяев — попытка снять ответственность с управляющих компаний.

Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов в беседе с «Парламентской газетой».

«Если новый собственник знает о долге и готов его оплатить — вопросов нет, но если он не знает о нём, то, на мой взгляд, он становится в этой ситуации пострадавшим», — уверен депутат.

Если управляющая компания вовремя обратилась в суд для взыскания долга с недобросовестных жильцов, то должен быть исполнительный лист. Его отсутствие — это проблема компании, а не тех, кто приобрел квартиру. Кроме того, недавно эксперт рассказал, каким образом на стоимость квартир повлияло понижение количества трудовых мигрантов в России.