Пентагон ответил на слова Украины о наращивании российских войск у границ

Вашингтон, 1 апреля. США изучили заявления украинских военных о «наращивании присутствия» Россией вблизи границ Украины.

Ранее главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил о якобы увеличении числа российских войск рядом с границами Украины и угрозе безопасности страны. Соединенные Штаты обсудили этот вопрос с союзниками по НАТО. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины. Мы обсуждаем наши озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с нашими союзниками по НАТО», — заявил Кирби.

Ранее экс-посол США посоветовал Украине разместить у себя войска НАТО. Украина в ближайшей перспективе не станет членом НАТО, но Киеву стоит позволить Альянсу разместить у себя войска, выразил мнение экс-посол США в России Александр Вершбоу.