В Госдуме оценили вероятность признания борща нацдостоянием Украины

Москва, 1 апреля. Борьба Украины с русским борщом выглядит курьезно, а надежды на признание блюда исключительно украинским достоянием сомнительны, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

В среду МИД Украины отправил заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Министр культуры и информполитики страны Александр Ткаченко уточнил, что досье «Культура приготовления украинского борща» направлено в Париж, где располагается штаб-квартира организации.

«Борщ — наш», — написал Ткаченко на своей странице в Facebook.

Комментируя заявление Ткаченко в беседе с РИА Новости Панина отметила, что «борьба официального Киева с русским борщом выглядит курьезно», ведь это блюдо любят жители не только Украины и России, но и ряда других стран. Депутат сожалеет, что «кулинарные» споры стали проекцией политических конфликтов.

«Надежды на то, что борщ будет признан исключительно украинским достоянием, сомнительны. Как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли», — подчеркнула она.

Куда сильнее возмутила парламентария фраза «Борщ — наш», которая, по ее словам, имеет «рациональный смысл с психиатрической точки зрения». Панина не исключила, что «гастрономические баталии» могут быть каналом «выплеска националистической агрессии», на фоне подготовки Киевом войны в Донбассе.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов в эфире Медиагруппы «Патриот» подчеркнул, что борщ является и российским, и украинским национальным блюдом. И вопрос о принадлежности блюда «не такой поверхностный, как может показаться на первый взгляд». Политик уверен, что Москве и Киеву необходимо прекратить битву за борщ и заняться тем, чтобы сохранять традиции передавать их следующему поколению.