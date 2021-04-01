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В Госдуме оценили вероятность признания борща нацдостоянием Украины

В Госдуме оценили вероятность признания борща нацдостоянием Украины

Москва, 1 апреля. Борьба Украины с русским борщом выглядит курьезно, а надежды на признание блюда исключительно украинским достоянием сомнительны, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

В среду МИД Украины отправил заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Министр культуры и информполитики страны Александр Ткаченко уточнил, что досье «Культура приготовления украинского борща» направлено в Париж, где располагается штаб-квартира организации.

«Борщ — наш», — написал Ткаченко на своей странице в Facebook.

Комментируя заявление Ткаченко в беседе с РИА Новости Панина отметила, что «борьба официального Киева с русским борщом выглядит курьезно», ведь это блюдо любят жители не только Украины и России, но и ряда других стран. Депутат сожалеет, что «кулинарные» споры стали проекцией политических конфликтов.

В Госдуме оценили вероятность признания борща нацдостоянием Украины

«Надежды на то, что борщ будет признан исключительно украинским достоянием, сомнительны. Как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли», — подчеркнула она.

Куда сильнее возмутила парламентария фраза «Борщ — наш», которая, по ее словам, имеет «рациональный смысл с психиатрической точки зрения». Панина не исключила, что «гастрономические баталии» могут быть каналом «выплеска националистической агрессии», на фоне подготовки Киевом войны в Донбассе.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов в эфире Медиагруппы «Патриот» подчеркнул, что борщ является и российским, и украинским национальным блюдом. И вопрос о принадлежности блюда «не такой поверхностный, как может показаться на первый взгляд». Политик уверен, что Москве и Киеву необходимо прекратить битву за борщ и заняться тем, чтобы сохранять традиции передавать их следующему поколению.

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