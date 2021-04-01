Россияне начали сдавать экзамен на водительские права по новому регламенту

Москва, 1 апреля. Новый регламент проведения экзаменов на водительские права вступил в силу в России.

По новым правилам кандидатам в водители не нужно будет сдавать «площадку». Теперь навыки и знания будут проверяться в городских условиях — на дороге. В перечень прекращающих экзамен ошибок внесли разговор по телефону за рулем и непристегнутый ремень.

Также на экзамене смогут присутствовать наблюдатели, в качестве которых могут быть другие кандидаты в водители, представители организаций и автошкол. Во время проведения буду работать четыре камеры: две с внешней стороны и две внутри. Помимо этого, будет вестись аудиозапись.

Ранее сообщалось, что ГАИ предоставит свои машины для сдачи практического экзамена в автошколах. Соответствующее заявление сделал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников. При желании кандидаты в водители смогут сдавать экзамен на машине, предоставленной автошколой.