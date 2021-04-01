Специалист Ильичева рассказала, что ненужного хранится в памяти телефона

Москва, 1 апреля. Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева объяснила, какие ненужные файлы хранятся в памяти телефона.

Эксперт отметила, что память даже только что купленного мобильного устройства уже занята системными файлами.

«Если картинки, видео и прочие файлы с телефона можно удалить, то файлы (cookies) работающих приложений так просто не почистишь», — рассказала Ильичева агентству «Прайм».

Специалист уточнила, что занимать большой объем памяти может кэш, который при работе создают приложения. Поэтому нужно проверять объемы его накопления и избавляться. Опция «почистить кэш» есть в каждом приложении, объяснила Ильичева.

Эксперт напомнила, что iPhone хранит удаленные файлы в папке «недавно удаленные», поэтому они продолжают занимать место. Она подчеркнула, что телефон может сохранить файлы даже после удаления.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как правильно закрыть приложения в смартфоне, чтобы не вызвать перегрев гаджета. Специалист отметил, что пользователи иногда лишь скрывают или «смахивают» приложения. В некоторых случаях это может повлечь негативные последствия, так как сохранение приложений в свернутом состоянии требует ресурсов оперативной памяти.