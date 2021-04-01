Весенний призыв на военную службу начинается в России

Москва, 1 апреля. Весенний призыв на военную службу стартует с 1 апреля в России. В войска планируют набрать 134 тысячи новобранцев, сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 марта 2021 года № 186 для прохождения военной службы весной этого года планируется направить более 134 тысяч человек», — заявили в министерстве.

Срок службы составит один год, призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В ходе кампании реализуют противоэпидемические меры. Всем новобранцам сделают тесты. К работе с призывниками допустят только сотрудников с иммунитетом или привитых сотрудников.

Ранее сообщалось, что новобранцам в России придется на время службы оставлять смартфоны дома, так как на призывной пункт разрешено взять только кнопочный телефон. Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Цимлянский объяснил, что военный комиссариат является территориальным представительством Министерства обороны РФ, на него распространяются все ограничения, которые действуют на объектах оборонного ведомства.