Стриженова расплакалась после обращения к ней Шейнина в прямом эфире

Москва, 1 апреля. Телеведущая Екатерина Стриженова расплакалась после трогательного обращения от ее коллеги по программе «Время покажет» Артема Шейнина.

Во время прямого эфира программы Шейнин прервал свою речь о международной политике обращением к пострадавшей коллеге.

«Катенька, дорогая, не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела. Будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим», — заявил он.

Фрагмент выпуска показала на своей странице в Instagram Стриженова, признавшись, что обращение соведущего ее растрогало до слез.

«Артем, привет получила, утираю слезы, спасибо», — написала она.

Инцидент, из-за которого телеведущая оказалась в больнице, произошел в минувший понедельник. В ходе очередного выпуска передачи «Время покажет» эксперты обсуждали тему воссоединения Крыма с Россией и недовольство Украины по этому поводу. Когда время подходило к рекламной паузе, ведущая эмоционально объявила о перерыве в споре и стала отходить вглубь студии, но оступилась и упала.

Позднее Стриженова рассказала, что находится в Боткинской больнице. По ее словам, основной удар пришелся на руку, которая из-за этого распухла на глазах. Перелом оказался сложным и «нестандартным», со смещением и осколками. В срочном порядке телеведущую прооперировали. Сейчас она уже восстанавливается.