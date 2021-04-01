Боррель рассказал о «нападении» на него в Москве

Москва, 1 апреля. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подвергся «нападению» в Москве.

Отвечая на вопрос об оскорблении со стороны России, дипломат заявил, что переговоры, которые прошли в феврале, являются якобы проявлением агрессии в свой адрес. Об этом он рассказал телеканалу France 24.

«Это нападение, а не оскорбление», — сказал Боррель.

Он заявил, что сейчас отношения России и Европейского союза пребывают в «мертвой точке». Боррель ранее называл РФ «опасным соседом».

Глава европейской дипломатии ранее выразил обеспокоенность сближением России и Китая. Тесное сотрудничество Москвы и Пекина вызывает недовольство у европейской стороны. Более того, Боррель считает, что связь этих двух стран неправильно анализировать только с экономической точки зрения.