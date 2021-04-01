Петербургского врача задержали спустя 11 лет после убийства жены

Санкт-Петербург, 1 апреля. Петербургские правоохранители задержали главного врача-нефролога Александра Земченкова, заведующего отделением Мариинской больницы.

Его подозревают в убийстве жены, пропавшей 11 лет назад. В феврале 2010 года мужчина сказал, что она ушла на работу и больше ее никто не видел. В День защитника Отечества 50-летняя акушер-гинеколог не явилась на работу. Коллеги начали переживать спустя несколько дней отсутствия. Они даже написали заявление в полицию. К поискам подключился и муж.

Свою вину он отрицал много лет, а Ирину считали пропавшей без вести. Спустя много времени в деле появились новые подробности. Следствие считает, что мужчина решился на такой шаг из-за отношений на стороне. Он встречался с другой женщиной, которая встала на место пропавшей после случившегося.

Ранее стало известно, что против обвиняемого в убийстве волгоградца из-за ссоры в чате завели новое дело. В рамках расследования удалось установить, что 31-летний подсудимый угрожал расправой главному свидетелю гособвинения.