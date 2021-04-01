Facebook удалил интервью Трампа после заявлений о выборах в 2024 году

Вашингтон, 1 апреля. Администрация соцсети Facebook удалила видео, на котором бывший президент США Дональд Трамп дает интервью своей невестке Ларе Трамп.

30 марта Лара Трамп, которая работает в компании Fox News, опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, где она сидит напротив своего тестя. Журналистка написала под постом, что призывает подписчиков присоединиться к просмотру, когда начнется трансляция. Представители компании Facebook, которой и принадлежит платформа Instagram, предупредили, что любой контент с бывшим американским лидером будет удален, а аккаунт, опубликовавший его, получит ограничения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Это руководство применяется ко всем аккаунтам и страницам кампании (включая Team Trump), а также другим средствам обмена сообщениями кампании на наших платформах», — говорится в письме, опубликованном в Instagram сыном бывшего президента Эриком Трампом.

Позднее интервью было опубликовано на странице Лары в соцсети Facebook. Однако модераторы позже удалили его и сопроводили свой шаг комментарием.

«Мы обращаемся к вам, чтобы вы знали, что мы удалили контент со страницы Лары Трамп в Facebook, на которой выступал президент Трамп. Дальнейший контент с Дональдом Трампом будет удален и приведет к дополнительным ограничениям на аккаунты», — говорится в сообщении.

Ранее публицист Анатолий Вассерман в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что Дональд Трамп будет наиболее вероятным кандидатом в президента США от республиканцев в 2024 году.