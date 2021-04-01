Крупная партия вакцины Johnson & Johnson была испорчена из-за рабочих

Балтимор, 1 апреля. Балтиморская фабрика выпустила 15 млн доз коронавирусной вакцины Johnson & Johnson, которая оказалась просроченной из-за халатности рабочих.

Как сообщает издание Forbes, фармакологическая фабрика в американском городе Балтимор произвела просроченный препарат от коронавируса, что выяснилось в ходе проверки. Несколько недель назад рабочие перепутали ингредиенты, что и привело к выпуску некачественной вакцины.

Завод находится под управлением биофармацевтической компании Emergent BioSolutions. Она должна была получить разрешение от Министерства здравоохранения США, но, не дождавшись ответа, запустила производство препарата Johnson & Johnson в надежде на то, что компоненты могут использованы и уполномоченный комитет одобрит запрос.

«Мы обнаружили одну партию лекарственного вещества, которое не соответствовало стандартам качества. Это обнаружилось во время проверки контроля качества. Дозы никогда не доходили до стадии завершения производственного процесса», — говорится в заявлении компании Johnson & Johnson.

Ранее стало известно, что Австрия может заказать российскую вакцину «Спутник V». Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.