Мурашко заявил, что привитым от COVID-19 понадобится повторная вакцинация

Москва, 1 апреля. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что, скорее всего, в будущем россиянам потребуется ревакцинация от коронавируса.

В интервью Наиле Аскер-заде в передаче «Вести» на канале «Россия-1» Мурашко ответил на вопрос о том, возможно ли появление коллективного иммунитета у россиян к лету и надо ли будет постоянно прививаться потом.

«Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — отметил министр.

Ранее в пресс-службе столичного комплекса социального развития сообщили, что около тысячи человек, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, заболели COVID-19. Это составляет 0,1% от общего числа привившихся. Согласно данным специалистов столичного комплекса социального развития, 76% заболевших привитых пациентов переносят инфекцию в бессимптомной и легкой формах.