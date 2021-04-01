Споры о покупке российского «Спутника V» раскололи политические элиты ЕС

За последнее время российская вакцина против коронавируса «Спутник V» в сознании жителей Евросоюза преодолела гигантскую дистанцию: от скепсиса до признания ее высокой эффективности. Однако возможность покупки Европой препарата из России все еще остается «яблоком раздора».

Агентство «ИноСМИ» проанализировало мнения, озвученные европейскими СМИ о российской вакцине. Изначально в Европе сомневались, что РФ могла в столь короткие сроки изобрести эффективный препарат против COVID-19. Чуть позже и вовсе развернулась политическая кампания с обвинениями в адрес Москвы и Китая в том, что страны якобы используют поставки препаратов в третьи страны только для распространения своего влияния.

COVID-19 в России

Новости о том, что ситуация в России складывается весьма неплохо стала неожиданностью для европейцев. В мегаполисах жители имеют свободный доступ к вакцине, россияне фактически не ограничены в передвижении по стране. Кроме того, в отличие от части европейских стран, в России на данный момент не наблюдается третья волна пандемии. Западные политические элиты начинают раздражаться от успеха Москвы, поскольку больше не могут преподносить избирателям «проигрыш Москвы», который «на глазах начинает превращаться в репутационный выигрыш».

Призывы к сертификации «Спутника V» в ЕС

На фоне усталости европейцев от третьей волны ограничений все чаще слышны призывы сертифицировать российский «Спутник V» на территории Евросоюза. В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) сообщало, что собирается начать процедуру поэтапной экспертизы «Спутника V». Но вскоре еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил, что Европе российская вакцина не нужна, а сосредоточится нужно на производстве и распространении препаратов, изобретенных на территории ЕС.

Не все страны ЕС согласны с категоричным мнением Бретона. Ряд политиков призвали ЕС отказаться от политического подхода и задуматься о жизни и здоровье людей.

Германия поддержала российского производителя

В середине марта канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила мнение, что для вакцинации населения нужно использовать любые препараты, прошедшие регистрацию ЕАЛС, и призвала как можно скорее одобрить российский «Спутник V».

«Я бы предпочла общеевропейские закупки. Но если до них не дойдет — а все говорит об этом, — мы должны будем пойти по этому пути в одиночку. Мы можем это сделать, и мы это сделаем», — пообещала тогда канцлер.

Мнение Меркель также разделяют мэр Берлина Михаэль Мюллер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Последний, вспоминая негативный опыт первых закупок препаратов, считает, что стране необходимо «заключить все необходимые договоры, чтобы получить столько вакцин, сколько нужно».

Бодов Рамелов, премьер-министр земли Тюрингия, в интервью Die Welt подчеркнул, что ЕС нужно отказаться от политических предрассудков по отношению к российской вакцине. По его мнению, Берлину давно следовало закупить «Спутник V».

Австрия, Чехия и Италия планируют закупить вакцину в РФ

С конца февраля офис австрийского канцлера Себастьяна Курца ведет переговоры о закупке вакцины с российскими коллегами. По предварительным данным, речь идет о покупке одного миллион доз «Спутника V», первая поставка которого в Австрию должна произойти уже в апреле.

Курц заявлял ранее, что поставки российского препарата помогут Австрии сократить сроки возвращения к нормальной жизни и «спасти множество человеческих жизней и рабочих мест».

Переговоры с Москвой ведет также Чехия. Однако среди федеральных ведомств страны пока нет согласия, стоит ли дожидаться решения ЕАЛС. Итало-швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech, в отличие от Чехии, уже подписала соглашение с российским правительством о запуске производства вакцины в Капонаго к этому лету. Подробности договора, правда, озвучены не были.

Венгрия пока остается единственной страной ЕС, которая уже массово применяет «Спутник V». Препарат сертифицировали в стране еще в январе, а после закупили два миллиона доз вакцины. Это позволило Венгрии стать лидером по темпам вакцинации населения в Европе.

Военные метафоры Макрона

В авангарде противостояния России оказалась Франция.

«В случае с российской вакциной речь идет, скорее, о средстве пропаганды и агрессивной дипломатии, чем о солидарности и помощи в сфере здравоохранения», — заявил на прошлой неделе министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще больше накалил обстановку, приравняв распространение российского препарата к военным действиям. По его словам, Европа якобы столкнулась «с мировой войной нового типа» из-за «стремления России и Китая влиять на мир при помощи вакцин». В МИД РФ на подобные выпады отвечали сдержанно, подчеркивая, что ЕС стоит отказаться от «политизированных заявлений», дискриминирующих российскую вакцину.

Кризис в Словакии

Разногласия по поводу «Спутника V» привели к правительственному кризису в Словакии. Премьер-министр Игор Матович принял решение о закупке двух миллионов доз вакцины до ее официальной регистрации ЕАЛС. В ответ две партии из четырех, входящих в правительственную коалицию, потребовали его отставки. Скандал разгорался с каждым днем. Сам Матович подчеркнул, что его не заставят вернуть обратно в РФ «Спутник V». Долгое разбирательство закончилось отставкой премьер-министра и членов его правительства.

Пример Словакии красочно демонстрирует, насколько политически острой остается тема российской вакцины в ЕС.