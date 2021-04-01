Потери от блокировки Суэцкого канала могут достигнуть миллиарда долларов

Каир, 1 апреля. Финансовые потери от блокировки Суэцкого канала судном Ever Given могут составить 1 млрд долларов, заявил в эфире телеканала Sada Elbalad глава управления каналом Усама Рабиа.

«Оценки, если Бог даст, достигнут 1 млрд долларов», — заявил Рабиа.

Глава администрации канала отметил, что в эту сумму входят ущерб, нанесенный блокировкой, а также расходы на снятие контейнеровоза с мели.

Ранее о возможных убытках от происшествия в Суэцком канале рассказал руководитель отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский. В эти убытки входят прямые финансовые потери Суэцкого канала, потери от задержки в доставке товаров, а также затраты на альтернативные маршруты, которыми пришлось воспользоваться многим судовладельцам. Многие выпадающие прибыли не покрываются страхованием.