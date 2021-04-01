«Мыши плакали, кололись»: Пушков прокомментировал введение локдауна в Германии

Москва, 1 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал продление в Германии карантина в связи с пандемией коронавируса.

Член Совфеда на своем Telegram-канале написал, что в ФРГ вводится «бессрочный локдаун» до конца августа. Ситуация усугубляется приостановкой применения вакцины АstroZeneca из-за серьезных сомнений в ее безопасности, а также из-за нехватки вакцины Рfizer.

Пушков отметил, что в этой ситуации для Евросоюза российская вакцина остается политически неприемлемой. Безымянные бюрократы в Брюсселе делают вид, что Европа обойдется своими силами.

«Вопрос, однако: какими, если вводится бессрочный локдаун? В некотором смысле вся ситуация напоминает известную шутку: мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус», — написал Пушков.

Французы возмутились провальной политикой Парижа по борьбе с коронавирусом. Об этом информировало Федеральное агентство новостей.