Акция протеста против приезда Познера прошла в Тбилиси

Тбилиси, 1 апреля. Столкновения между участниками акции протеста и полицией начались перед зданием гостиницы, в которой остановился российский телеведущий Владимир Познер, сообщают местные СМИ.

Участники акции требуют выдворить Познера из Грузии. Им удалось отключить подачу электроэнергии гостиницу. Полиция пытается сдержать протестующих «живым щитом».

Познер планирует 1 апреля отметить в Тбилиси свое 87-летие. Но представители ряда оппозиционных партий назвали его прибытие в столицу Грузии неприемлемым с моральной и правовой точек зрения, а также с точки зрения соблюдения противопандемических норм.

В тбилисском аэропорту Познер заявил журналистам, что в третий год подряд приезжает в Грузию.

«Я прилетел не о политике говорить, а справить свой день рождения», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что члены правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» и оппозиция не смогли договориться о преодолении политического кризиса. Решения существуют, однако ни одна из грузинских партий не согласилась с ними, уточнила представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон.