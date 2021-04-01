Аналитики недосчитались дешевых квартир в Москве

Москва, 1 апреля. Предложения жилья стоимостью до восьми миллионов рублей в Большой Москве составляют менее 19% от общего объема предложения новостроек, выяснил сервис поиска жилья «Синица».

Около 44% таких лотов расположены в «старой» Москве, на территории Новой Москвы— 56%.

«Ценовой ориентир в восемь миллионов возник неслучайно — он складывается из среднего размера ипотечных кредитов и 20-процентного первоначального взноса», — цитирует экспертов Лента.ру.

В бюджете до 8 миллионов рублей в основном покупателям предлагаются однокомнатные квартиры и студии средней площадью порядка 31 квадратного метра в пределах МКАД и за ней. Жилье стоимостью до 8 миллионов рублей в старых границах Москвы скорее всего будет компактной однокомнатной квартирой в Люблино.

В Новой Москве на эту сумму можно найти однокомнатную квартиру площадью до 30 квадратных метров в ближайших к МКАД районах. Это будет жилье в новостройке комфорткласса, но на стадии возведения фундамента, уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Москва вошли в первую десятку мирового рейтинга по росту стоимости жилья. Рост цен на жилье в российской столице, по данным экспертов, составил 21,1% (против прибавки в 4% в 2019 году). Санкт-Петербург остался на пятом месте — рост составил 25,4% (+12,4% в 2019 году).