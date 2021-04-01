Анастасия Решетова заинтриговала поклонников новостью о себе

Москва, 1 апреля. Ведущая шоу «Ты топ-модель» Анастасия Решетова подогрела слухи о своей второй беременности после обморока на съемках программы.

Модель, воспитывающая сына Тимати, недавно стала одной из ведущих шоу о топ-моделях. При этом съемки программы совпали с другим проектом — «Холостяк», где главным героем стал экс-возлюбленный Решетовой. Незадолго до старта работы над шоу пара сообщила о своем расставании.

Несколько дней Решетова анонсирует в соцсетях некое событие, которое должно произойти с ней в апреле. По словам модели, эта новость ошеломит фанатов. Интерес подогрел и внезапный обморок, который случился с ней на съемках «Ты топ-модель».

«Столько хочу рассказать…» — написала Решетова недавно на своей странице в Instagram под фото на фоне заката.

Подписчики в сторис начали активно интересоваться причинами обморока на шоу. Модель не дала прямого ответа, лишь вновь упомянув о том, что вскоре все прояснится.

«Все время на ногах быть сложно. Чтобы дальше стойко идти к намеченному, порой нужно присесть, подумать, сконцентрироваться на нужном. Скоро все увидите сами», — ответила Решетова.

Во время общения с поклонниками модель также сообщила, что бережет вещи сына для будущего ребенка, подогрев слухи о том, что она вновь беременна. В комментариях к постам телеведущей стали наперебой появляться соответствующие сообщения. Некоторые уже спешат поздравить звезду с воссоединением с Тимати: подписчики уверены, что после финала «Холостяка» рэпер вернутся к Анастасии и сыну.

Ранее Решетова призналась, что уже распланировала жизнь своего единственного сына Ратмира. Он опубликовала видео, на котором малыш танцует под треки отца. Молодая мама отметила, что не против музыкального увлечения своего сына, но не хочет, чтобы он связал с этим свою жизнь. Ведущая не видит ребенка на сцене и в шоу-бизнесе.