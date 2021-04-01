Правила назначения выплат на детей от трех до семи лет утвержден в России

Москва, 1 апреля. Правительство утвердило правила назначения выплат на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минтруда.

Согласно указу президента, будет назначаться пособие в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Подход к назначению пособий по пожеланиям общественности и регионов станет адресным.

В министерстве отметили, что пособие в 2020 году назначали в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В текущем году пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума, если среднедушевой доход семьи будет ниже его среднего уровня при выплате финансовой поддержки в размере 50% регионального прожиточного минимума. Если среднедушевые доходы в семье при увеличении выплаты не поднимутся до уровня прожиточного минимума, пособие назначат в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ранее председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин оценил доступность мер социальной поддержки для жителей страны. Получить социальную поддержку не могут20% россиян, которые в ней нуждаются.