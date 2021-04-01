Действия спецназа при штурме дома в Мытищах оценили в Росгвардии

Москва, 1 апреля. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал действия спецподразделений, которые обезвредили устроившего стрельбу в Мытищах мужчину.

«Операция была профессиональна. Все действия были правильными», — заявил Грибакин в эфире телеканала «Россия 24».

Официальный представитель Росгвардии также отметил, что получивший ранение в ходе спецоперации сотрудник ведомства уже поправляется. Отдельно Грибакин подчеркнул, что никакая артиллерия в ходе операции не применялась.

Инцидент произошел 30 марта в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах. Сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. В итоге Барданов стал стрелять из автомата и бросил две гранаты в правоохранителей. Один из них получил ранение. Вечером полицейские начали штурм, но преступник погиб после того, как начался пожар в доме.