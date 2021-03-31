Критик Соседов оценил слова Разина о заслуженных артистках-эскортницах

Москва, 31 марта. Информация, что многие ныне заслуженные артистки РФ в прошлом подрабатывали эскортом не является чем-то удивительным, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Ранее бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин взбудоражил общественность своим рассказом, как в 80-х годах все молодые артисты пробивали себе путь на сцену через постель. По его словам, продюсеры получали с концертов лишь 10% своего дохода, остальные деньги шли «как раз от эскорта».

Разин не стал называть конкретных имен, поскольку сегодня эти певицы стали заслуженными артистками РФ. Однако подчеркнул, что не было таких исполнителей, кто отказывался от эскорта.

Комментируя заявление Разина в беседе с Teleprogramma.pro, Соседов отметил, что «к этому надо относиться с юмором».

«Если Разин так говорит, то ему виднее. А может, они так и зарабатывали. Другое дело, нужно ли об этом говорить. Может, так и есть. Это такая тема, которую глупо обсуждать. Думаю, что действительно многие так зарабатывали. Это ни для кого не секрет», — заявил критик.

При этом Соседов добавил, что подобные заявления поднимают рейтинги и пиар тому, кто их сделал. Он предположил, что певицы, о которых говорит Разин, его «обижали», но, скорее всего, у него есть основания делать подобные утверждения.

Отметим, говоря об эскорте на советской сцене, Разин предположил, что это могло стать причиной убийства Сергея Шишинина, продюсера группы «Комбинация». В 1993 году в столице его ударили заточкой на лестничной клетке. По мнению продюсера, его коллегу могли убить из-за того, что «одна из его девочек отказалась участвовать в эскорте, и некие люди с ним так расправились».