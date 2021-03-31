Facebook раскрыл нововведения для пользователей

Пало-Альто, 31 марта. Социальная сеть Facebook 31 марта объявила о некоторых переменах в работе.

После изменений пользователи Facebook смогут выбирать, кто сможет комментировать их посты: все пользователи, друзья или отдельно взятые люди. Такое нововведение поможет авторам постов выбирать, с кем обсуждать ту или иную тему.

Кроме того, ленту новостей можно будет просматривать в хронологическом порядке. Это можно было сделать и раньше, но через настройки, а теперь эта вкладка будет располагаться рядом с лентой новостей. Таким же образом можно будет выбрать вариант выдачи, при котором сначала им будут показываться профили и страницы, добавленные в «Избранное», а затем все остальные.

Глобальный сбой 19 марта зафиксировали в работе социальной сети Facebook, а также принадлежащих ей соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp. Пользователи массово жаловались на проблемы в этих приложениях. Так, в Instagram не удавалось обновить ленту, поскольку на устройстве появлялось уведомление об отсутствии подключения к Сети. В некоторых случаях оказалось невозможным войти в аккаунт, а также загрузить веб-версию приложения.