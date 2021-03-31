Росстат зафиксировал снижение пенсий россиян в реальном выражении

Москва, 31 марта. Из-за ускорения инфляции в России в начале года зафиксировано снижение пенсий в реальном выражении: в феврале на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Согласно графикам статистического ведомства, в январе реальный размер средней пенсии показывал рост — на 0,4% к январю 2020 года. В 2020 году пенсии также росли каждый месяц в реальном выражении. В целом за 2020 год реальный размер средней пенсии вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

«В феврале 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 15 762 рубля и по сравнению с февралем 2020 года увеличился на 5,6%», — говорится в докладе Росстата.

С 1 апреля россиян ждет несколько изменений. В частности, состоится плановая индексация социальных пенсий на 3,4%. Повышение выплат затронет как пожилых граждан, по разным причинам не получающих страховую пенсию, так и тех, кто относится к некоторым категориям федеральных льготников. Это, в частности, неработающие инвалиды; дети-сироты; несовершеннолетние, потерявшие кормильца; студенты-сироты очных отделений вузов до 23 лет и др. После индексации социальная пенсия в среднем по России достигнет почти 10,3 тыс. рублей в месяц.

Также с 1 апреля изменятся правила начисления пособий малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Напомним, от схемы выплаты пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка решено отказаться в пользу большей гибкости.