Макрон объявил о расширении карантина из-за пандемии во Франции

Париж, 31 марта. Карантинные меры из-за ситуации с COVID-19 будут распространены на всю территорию Франции с вечера субботы, 3 апреля на четыре недели, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Действующие в 19 департаментах Франции ограничения с этой субботы распространятся на всю страну.

«Школьное расписание будет адаптировано, чтобы не оставлять наших детей одних. Конкретно это означает, что на следующей неделе школьные занятия будут проходить дома», — заявил французский лидер в телеобращении к нации телеканала BFM.TV.

С 12 апреля начнутся весенние каникулы, которые продлятся во Франции две недели. После них дети смогут вернуться в начальные школы и детские сады. Студенты лицеев будут заниматься дистанционно до 3 мая.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ограничительные меры в связи с распространением пандемии коронавируса на территории Германии будут усилены в период с 1 по 5 апреля. Такое решение принято в результате обсуждения с главами регионов дальнейших ограничительных действий из-за COVID-19.