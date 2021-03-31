Правительство обсудит ужесточение санкций к нетрезвым водителям 1 апреля

Москва, 31 марта. Правительство РФ в четверг рассмотрит проект закона, ужесточающего ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба кабмина.

«Законопроектом в новой редакции излагается статья 2641 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») Уголовного кодекса Российской Федерации, в части второй которой закрепляются повышенные меры ответственности за указанное деяние», — говорится в сообщении.

Кроме того, в правительстве обсудят проект закона, позволяющего установить денежные выплаты учащимся суворовских военных, президентских кадетских, нахимовских военно-морских и военно-музыкальных училищ, казачих кадетских и кадетских (морских кадетских) военных корпусов.

Также кабмин рассмотрит вопрос о выделении средств Ростуризму на грантовую поддержку направленных на развитие въездного и внутреннего туризма предпринимательских и общественных инициатив. Ряд вопросов повестки дня будет посвящен поправкам в налоговое законодательство.

Ранее сообщалось, что МВД РФ разработало поправки к Уголовному кодексу, согласно которым будет увеличен максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде. Министерство предлагало увеличить штраф для систематически управляющих машиной в нетрезвом виде водителей до 500 тысяч рублей, срок исправительных и принудительных работ — до двух и трех лет соответственно, максимальный срок лишения свободы — до трех лет.