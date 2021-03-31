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Работающим пенсионерам продлили условия оформления «карантинных» больничных

Работающим пенсионерам продлили условия оформления «карантинных» больничных

Москва, 31 марта. Действие временных правил оформления больничного для работающих пенсионеров во время пандемии коронавируса продлили до 1 мая. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, россияне старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции из-за пандемии COVID-19, могут продлить электронные больничные до 1 мая. Речь идет о пенсионерах, которые не перешли на удаленку и не находятся в отпуске. Важным условием является также действие ограничений в регионе, где живут пенсионеры.

«Продленные или выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования. Деньги начислят сразу за весь период. Они поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного», — сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Временные правила начали действовать в марте прошлого года.

Работающим пенсионерам продлили условия оформления «карантинных» больничных

С 1 апреля будут отменены некоторые льготы, введенные властями в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В частности, самозанятые россияне и владельцы малого бизнеса не смогут рассчитывать на реструктуризации кредитов в случае выявления COVID-19 или значительного снижения доходов.

Сенатор от Курской области Валерий Рязанский на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» призвал не бояться отмены льготных выплат. Он напомнил, что все обязательные социальные выплаты для людей, получающих социальные пенсии, будут проиндексированы с 1 апреля. Отмена коснется исключительно льгот, которые были введены на время борьбы с пандемией.

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