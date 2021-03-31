Работающим пенсионерам продлили условия оформления «карантинных» больничных

Москва, 31 марта. Действие временных правил оформления больничного для работающих пенсионеров во время пандемии коронавируса продлили до 1 мая. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, россияне старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции из-за пандемии COVID-19, могут продлить электронные больничные до 1 мая. Речь идет о пенсионерах, которые не перешли на удаленку и не находятся в отпуске. Важным условием является также действие ограничений в регионе, где живут пенсионеры.

«Продленные или выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования. Деньги начислят сразу за весь период. Они поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного», — сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Временные правила начали действовать в марте прошлого года.

С 1 апреля будут отменены некоторые льготы, введенные властями в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В частности, самозанятые россияне и владельцы малого бизнеса не смогут рассчитывать на реструктуризации кредитов в случае выявления COVID-19 или значительного снижения доходов.

Сенатор от Курской области Валерий Рязанский на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» призвал не бояться отмены льготных выплат. Он напомнил, что все обязательные социальные выплаты для людей, получающих социальные пенсии, будут проиндексированы с 1 апреля. Отмена коснется исключительно льгот, которые были введены на время борьбы с пандемией.