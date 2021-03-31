Северный морской путь станет международным конкурентным транспортным коридором

Москва, 31 марта. Необходимо изменить отношения участников рынка к организации перевозок по Северному морскому пути, чтобы он стал стандартным мейнстримовым маршрутом, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Развитие инфраструктуры Северного морского пути, в том числе организации регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок обсудили в среду на совещании с полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Он напомнил, что благодаря масштабному реформированию законов, регулирующих арктическую предпринимательскую деятельность, сегодня российская Арктика стала крупнейшей в мире экономической зоной. Объем перевозок по Севморпути за пять лет вырос в 5,5 раза, и в 2020 году составил 33 млн тонн в год.

Согласно указу главы государства, необходимо довести объем перевозок до 80 млн тонн к 2024 году. По словам Чекунков, Северный морской путь для этого необходимо превратить в международный конкурентный транспортный коридор, который даст преимущества в расстоянии и сроках доставок как транзитных грузов между Азией и Европой, так и позволит активизировать доставку грузов между российскими регионам.

«Важно реализовать пилотный регулярный маршрут, организовать каботажные перевозки с тем, чтобы показать всему миру, что это работает. И, таким образом поменять отношение участников рынка, в том числе стивидорных и страховых компаний к этому маршруту — не как к сложному и чему-то необычному, а сделать Северный морской путь стандартным мейнстримовым маршрутом», — подчеркнул Чекунков.

Главы регионов поддержали инициативу о создании регулярного контейнерного маршрута в пилотном режиме. Трутнев поручил Минвостокразвития и госкорпорации «Росатом» проанализировать стоимость перевозок по Севморпути и представить кабмину предложения, обеспечивающие конкурентоспособную себестоимость.