Мурашко рассказал о своей вакцинации «Спутником V»

Москва, 31 марта. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что для вакцинации против коронавируса использовал препарат «Спутник V».

Он заявил в эфире телеканала «Россия-1», что в качестве средства для борьбы с коронавирусной инфекцией использовал вакцину производства Института им. Гамалеи. Он заявил, что сделал это для получения профилактической защиты и для избежания «грозных осложнений и заболеваний».

Министр напомнил, что из-за работы часто посещает медицинские организации. По его словам, он бывает и в красных зонах.

Мурашко сообщил, что перенес период вакцинации хорошо. По его словам, у него сформировался хороший иммунный ответ — это позволяет ему спокойно себя чувствовать даже в медорганизациях, где находятся пациенты с коронавирусом.

Недавно процедуру вакцинации от коронавируса прошел президент РФ Владимир Путин. Российский лидер решил не раскрывать, какой из трех отечественных препаратов он выбрал.