Власти Ботсваны запретили гражданам перемещаться по стране

Габороне, 31 марта. Власти Ботсваны ужесточают карантинные меры против COVID-19. Во вторник, 30 марта, начали действовать ограничения на передвижение граждан внутри страны.

В 2020 году правительство африканского государства разделило территорию на разные зоны. Таким образом оно пыталось сдерживать и контролировать распространение вируса. Для перемещения между ними людям приходилось получать специальные разрешения.

Перед началом пасхальных каникул в пятницу, 2 апреля, власти Ботсваны пересмотрели действующие правила и решили их ужесточить. Как правило, жители страны на время праздников едут в места отдыха или навещают родных и друзей. Но в этом году гражданам республики придется провести каникулы дома.

Ботсвана успешно справлялась с пандемией до конца 2020 года. Однако в период рождественских и новогодних праздников карантинные меры смягчили, что вызвало резкий скачок заболеваемости. В этот раз Министерство здравоохранения решило не повторять прежние ошибки и не стало упрощать перемещение людей между зонами.

Парламент Ботсваны обсудил эпидемиологическую обстановку в стране и во вторник продлил действие чрезвычайного положения еще на шесть месяцев.

Власти многих африканских государств вводят более строгие правила, чтобы остановить распространение COVID-19. Серьезный рост заражения произошел в Кении, где также ограничили передвижение граждан. Жителей Эфиопии за нарушение карантина теперь накажут тюремным сроком.