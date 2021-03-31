Российская туристка рассказала о тонкостях отдыха в Турции

Москва, 31 марта. Россиянка, вернувшаяся с отдыха из Турции, рассказала, какие ошибки нельзя допускать во время путешествия.

В первую очередь она рекомендовала снимать деньги в банкомате, а не в пункте обмена в аэропорту, так как это поможет снизить комиссию. Сим-карты для общения по сотовой связи или для выхода в интернет лучше приобретать только у официальных представителей. Об этом она рассказала на портале «Тонкости туризма».

«Мы пытались купить в маленьком магазине, где нас хотели нагло надурить. Пытались продать симку в 10 раз дороже, чем на самом деле. Не ведитесь на это! Тарифы одинаковые для всех!», — рассказала путешественница.

Девушка посоветовала не планировать перелеты в Турцию на выходные дни, так как действует комендантский час с вечера пятницы до утра понедельника. Туристка пожаловалась, что прилетела в субботу на отдых и осталась без еды и воды.

Она также подчеркнула, что необходимо искать реальные отзывы об отелях на сайтах-агрегаторах, либо в Instagram и звонить в гостиницу после бронирования номера. При заселении нужно проверять, работает ли электроника и интернет, так как просить о замене номера лучше сразу.

Ранее эксперты по туризму сравнили отдых на российских и турецких курортах. Специалисты выбрали самые привлекательные по цене турпакеты с системой «ультра все включено». Так, в некоторых пятизвездочных турецких отелях можно забронировать отдых примерно за 54-65 тыс. рублей на двоих в неделю, в то время как в Сочи при аналогичных условиях в трехзвездочной гостинице стоимость оказалась около 46 тыс. рублей.