Следователи ООН признали Францию виновной в ударе по гражданским лицам в Мали

Бамако, 31 марта. Вооруженные силы Франции в Мали нанесли авиаудар по собранию, состоящему преимущественно из гражданских лиц. К такому выводу пришли следователи миссии Организации Объединенных Наций в республике (МИНУСМА).

Опубликованный доклад ООН касается инцидента, произошедшего 3 января 2021 года в районе деревни Бунти в центральной части страны. Тогда свадебная церемония, на которой присутствовало более сотни местных жителей, прервалась из-за удара беспилотника французских ВС, находящихся в стране в рамках операции «Бархан».

По меньшей мере 19 человек погибли на месте и 11 получили ранения. Позднее еще трое умерли от травм. Париж заявил, что удар наносился по группе террористов, однако эксперты ООН пришли к противоположному выводу.

Une enquête des Nations unies conclut qu'une frappe aérienne conduite par l'armée française au Mali le 3 janvier a tué 19 civils réunis pour un mariage, et non pas seulement des jihadistes, comme l'a soutenu Paris jusqu'alors, selon un rapport consulté par l' #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) March 30, 2021

Следователи опросили более 300 свидетелей, провели анализ публикаций, включая коммюнике, статьи в прессе, а также фотографии и видеозаписи. В конце января исследовательская группа посетила место авиаудара и деревню Бунти.

«Группа не обнаружила на месте инцидента каких-либо материальных признаков, которые могли бы свидетельствовать о наличии оружия или мотоциклов», — говорится в материалах ООН.

По данным следствия, среди гостей на свадьбе могли находиться пятеро людей, относящихся к группировке «Катиб Серма», связанной с джихадистами «Джамаат Нусра аль-Ислам валь Муслимин» («Группировка победы ислама и мусульман»), более известной, как «Нусрат аль-Ислам», и являющейся ветвью запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида1 в странах исламского Магриба».

Однако это не является достаточным основанием, чтобы квалифицировать остальных участников церемонии как экстремистов. Таким образом, французский авиаудар был грубейшим нарушением международного гуманитарного права. Тем не менее по итогам расследования МИНУСМА лишь рекомендовала Парижу организовать заслуживающее доверия расследование инцидента, провести анализ критериев, используемых для определения военного характера цели, а также выплатить компенсации «в случае необходимости».

Следует отметить, что спустя три месяца после авиаудара по свадьбе в Бунти, ВС Франции уничтожили группу из пяти молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, которые поехали на охоту в районе деревни Талатай на юго-востоке Мали. Как и в январе, Париж заявил, что целью авиаудара стала группа террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.