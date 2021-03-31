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Президент ЮАР запретил продажу алкоголя во время пасхальных праздников

Президент ЮАР запретил продажу алкоголя во время пасхальных праздников

Претория, 31 марта. Южноафриканская Республика ввела ограничения на продажу алкоголя во время грядущих пасхальных выходных. Таким способом власти надеются сократить количество заражений коронавирусом во время праздников.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел ряд встреч с Национальным командным Советом по борьбе с COVID-19 (NCCC), Координационным советом президента (PCC) и кабинетом министров, после чего выступил с обращением к нации.

«В течение последних двух недель количество заболевших оставалось относительно стабильным и составляло около 1200 случаев в день. Число госпитализаций сокращается, как и число смертей. Но мы не можем терять бдительность. Осторожность необходима сейчас больше, чем когда-либо», — заявил Рамафоса.

В связи с опасностью распространения COVID-19 со второго по пятое апреля в ЮАР запрещена продажа алкоголя. Президент Рамафоса уверен, что алкоголь стимулирует безрассудное поведение граждан, поэтому введенные меры оправданы.

С ним категорически не согласна Пивная ассоциация Южной Африки (BASA). Представители бизнеса отметили, что нет никаких достоверных данных о положительном влиянии подобных мер на распространение коронавируса. Однако ранее подобные запреты поставили более 80% пивоварен в республике под угрозу закрытия.

Помимо ограничения продажи алкоголя, власти ужесточили и правила религиозных собраний: не более 250 человек в помещении и до 500 на открытых площадках, либо не более 50% от вместимости помещения.

Также в стране действует комендантский час с полуночи до 4 часов утра. При этом общественные места, такие как пляжи и парки, остаются открытыми для посетителей. Правительство пообещало не вводить ограничения на путешествия по стране.

Президент ЮАР запретил продажу алкоголя во время пасхальных праздников

Южноафриканская Республика сохраняет лидерство на континенте по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено более полутора миллионов заболевших, из них не менее 52 тысяч с летальным исходом.

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