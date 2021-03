Президент ЮАР запретил продажу алкоголя во время пасхальных праздников

Претория, 31 марта. Южноафриканская Республика ввела ограничения на продажу алкоголя во время грядущих пасхальных выходных. Таким способом власти надеются сократить количество заражений коронавирусом во время праздников.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел ряд встреч с Национальным командным Советом по борьбе с COVID-19 (NCCC), Координационным советом президента (PCC) и кабинетом министров, после чего выступил с обращением к нации.

[Watch Live] President Cyril Ramaphosa addresses the nation on developments in #COVID19 response https://t.co/Gy9d8Jz2Xv