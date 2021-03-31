Бразильская оппозиция вновь требует импичмента президента Болсонару

Бразилиа, 31 марта. Лидеры оппозиции планируют начать новую процедуру импичмента против президента Жаира Болсонару, обвиняя его в попытке взять под личный контроль армию Бразилии. Об этом сообщил депутат Национального конгресса от оппозиции Арлинду Шинаглия на своей странице в Twitter.

Eu e os demais líderes da Oposição e da Minoria no Congresso Nacional vamos apresentar nesta quarta-feira (31), pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro em virtude dos seus recentes ataques à democracia. A coletiva será transmita em nossas páginas no Facebook, às 11h. — Arlindo Chinaglia (@achinaglia) March 30, 2021

Лидеры оппозиционных «Партии социализма и свободы» (PSOL), «Партии трудящихся» (PT), Социалистической партии Бразилии (PSB), «Сети устойчивого развития» (REDE), как в Сенате, так и в палате депутатов собираются добиться импичмента президента Жаира Болсонару «в свете его недавних действий, ставящих под угрозу демократию».

Письменное представление для запуска процедуры импичмента подписали лидер меньшинства в Сенате Жан Поль Пратис (PT), лидер оппозиционной фракции Сената Рандолфи Родригис (REDE), лидер меньшинства в палате депутатов Марселу Фрейшу (PSOL), лидер оппозиции в палате Алессандру Молон (PSB), а также лидер меньшинства в Конгрессе Арлинду Шинаглия (PT).

«Болсонару пытается приспособить и политизировать Вооруженные силы в личных интересах, угрожая демократии», — заявил в Twitter депутат Давид Миранда.

Líderes da oposição do PSOL, PT, PSB e Rede, no Senado e na Câmara, entrarão com pedido de impeachment de Bolsonaro por crimes de responsabilidade nesta quarta-feira, 31.



Bolsonaro tenta se apropiar e politizar as Forças Armadas para interesses pessoais, ameaçando a democracia. pic.twitter.com/YobowcRDyx — David Miranda (@davidmirandario) March 31, 2021

Главной причиной недовольства оппозиции стали события последних дней, которые привели к перестановкам в правительстве. После отставки по требованию Болсонару министра обороны Фернанду Азеведу-и-Силва, который выступал против вмешательства армии в политику, на пост был назначен сторонник президента Брага Нетту. Новый министр сразу отправил в отставку трех главнокомандующих Сухопутных войск, ВВС и ВМС, придерживающихся схожей с Азеведу-и-Силва позиции.

Именно эти события вызвали недовольство левых сил и привели к запуску процедуры импичмента. По словам членов Конгресса, перестановки в правительстве, и в первую очередь отставка министра обороны и главнокомандующих, представляют собой «очевидную» угрозу демократии.

Оппозиционеры отмечают, что поводом для импичмента стало совершение президентом преступление против политических, социальных прав и личных свобод, а так же «подстрекательство военных к нарушению закона или дисциплины».

«Судя по всему, Болсонару сменил министра обороны, не подумав о последствиях своих действий. Президенту поставили шах. Отставка министра и главнокомандующих в стране, где общество полностью не оправилось после военной диктатуры, приведет к серьезным негативным последствиям. Главнокомандующие Сухопутных войск, ВВС и ВМС не хотели быть пешками в игре Болсонару. Они прекрасно знают о значимости своего влияния в стране и понимают, что не могут быть частью грязной игры человека, который хочет остаться на посту любой ценой», — заявил Жан Поль Пратис.

Болсонару рискует потерять поддержку военных

По мнению многих экспертов, импичмент президента вполне возможен, а последние события могут привести к потере Болсонару поддержки военных, с помощью которых ему удалось одержать победу на выборах.

«В компетенции президента действительно входит отстранение министров, но проблема в том, что этот министр был военным. Первые десять лет после демократизации Бразилии главами Минобороны были гражданские лица, и никогда не существовало проблем при их смене. Теперь же, если президент назначает военного министром обороны, а затем отправляет его в отставку, это создает военный кризис», — объясняет ситуацию политолог Жуан Роберту Мартинс Филью.

Филью отмечает, что неожиданные действия Болсонару были вызваны сменой мнений о пандемии в армейских кругах. В последние недели представители армии стали призывать к следованию рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса, что резко контрастировало с позицией правительства. Администрация Болсонару не принимает во внимание инструкции ВОЗ несмотря на эпидемиологический кризис.

По мнению политолога, Болсонару опасается, что ответственность за кризис здравоохранения будет полностью возложена на него, из-за чего «пошел на отчаянный шаг, сменив министра обороны».

Филью также отмечает, что события 29 марта могут привести к крупнейшему политическому и военному кризису с 1977 года, когда президент Эрнесту Гейзель отправил в отставку министра армии Силвиу Фроту. Тем не менее у Болсонару все еще есть несколько близких сторонников среди военных, в том числе Брага Нетту, который полностью поддерживает президента.

С начала 2019 года по настоящее время оппозиция подала 73 прошения об отставке Болсонару, однако ни один запрос так и не был вынесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса благодаря рабочим отношениям между Болсонару и спикерами палаты депутатов.