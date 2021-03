Бразильская оппозиция вновь требует импичмента президента Болсонару

Líderes da oposição do PSOL, PT, PSB e Rede, no Senado e na Câmara, entrarão com pedido de impeachment de Bolsonaro por crimes de responsabilidade nesta quarta-feira, 31.



Bolsonaro tenta se apropiar e politizar as Forças Armadas para interesses pessoais, ameaçando a democracia. pic.twitter.com/YobowcRDyx